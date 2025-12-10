Kerstshoppen met treintje en optreden in Centrum

Aalsmeer – Het is aftellen naar Kerst; een drukke, maar gezellige tijd voor alle ondernemers, maar ook voor hun klanten. De straten van Aalsmeer Centrum zijn weer prachtig versierd met grote kerstbomen en uiteraard de warme sfeerverlichting. Dat maakt kerstshoppen extra fijn. Speciaal voor inwoners die hun kerstinkopen komen doen of een mooie outfit willen kopen, staan de winkeliers met goede adviezen en enthousiasme klaar. Een aantal winkels hanteert extra openingstijden. Kijk hiervoor op de social media of website van de ondernemer.

Aanstaande zaterdagmiddag 13 december rijdt er een speciaal kersttreintje door de straten van Aalsmeer Centrum. Stap in en laat je rondrijden door het centrum. In de Historische Tuin organiseert Lions Club Ophelia een sfeervolle kerstmarkt en ook daar rijdt het vrolijke treintje langs. En zaterdagmiddag 20 december kan tijdens het doen van inkopen genoten worden van het Charles Dickens-orkest dat in de middag bezoekers helemaal in de kerstsfeer laat komen. Dat is pas sfeervol winkelen!



Foto’s: aangeleverd