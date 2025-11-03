Kerstpakketten-actie Participe en Anders

Aalsmeer – Participe Amstelland en Stichting Anders organiseren voor de zesde keer op rij de jaarlijkse kerstpakkettenactie. Met deze actie worden inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart in het zonnetje gezet, die wel wat steun kunnen gebruiken of waardering verdienen. De organisatie heeft hierbij hulp nodig! Ook dit jaar wordt er naar gestreefd om met elkaar maar liefst 150 kerstpakketten samen te stellen. Deze hoopt de organisatie te vullen met allerlei mooie, leuke en lekkere (houdbare) producten. Voor veel inwoners was het ontvangen van een kerstpakket in de afgelopen jaren een onvergetelijke verrassing.

Nomineren

Heb jij iemand in gedachten die deze kerst wat extra warmte kan gebruiken? Nomineer tot en met maandag 8 december maximaal twee mensen of gezinnen voor een kerstpakket. De pakketten worden uitgedeeld op donderdag 18 december. Je kunt het pakket ophalen bij Participe en persoonlijk overhandigen aan de ontvanger(s). Zo kan je meteen zien wat voor verschil jij maakt. Het nominatieformulier is te vinden op de website: www.participe-amstelland.nu/kerstpakketten-aalsmeer.

Producten of doneren

Wil je bijdragen aan de inhoud van de kerstpakketten? Dit kan door producten (minimum van 50 stuks) te leveren of geld te doneren. Iedere euro wordt volledig besteed aan het samenstellen van de pakketten. Geld doneren kan eenvoudig via overschrijving naar NL96RABO0382368835 t.n.v. Participe Amstelland o.v.v. kerstpakketten Aalsmeer, of door de QR-code te scannen op de website www.participe amstelland.nu/kerstpakketten-aalsmeer. Op de site is ook alle informatie over de actie te vinden. Participe en Stichting Anders nodigen inwoners uit om samen deze actie tot een groot succes te maken met een pakket uit het hart!