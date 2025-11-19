Kerstmarkt Lions Ophelia in Historische Tuin

Aalsmeer – Dit jaar organiseren de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia in samenwerking met de Historische Tuin Aalsmeer opnieuw een sfeervolle kerstmarkt die jong en oud zal betoveren. Op vrijdag 12 december van 16.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 13 december van 10.00 tot 17.00 uur verandert de Historische Tuin in een feestelijk winterdecor.

Denk aan twinkelende lichtjes, de geur van dennen en kaneel, en overal gezellige kraampjes vol verrassingen. In de grotendeels overdekte ruimtes van de Tuin is een breed aanbod te vinden: van kleurrijke bloemen en planten, handgemaakt keramiek en lifestyleproducten tot sieraden en bijzondere (kerst)cadeaus. Het is de ideale plek om originele geschenken te vinden of gewoon inspiratie op te doen voor een warme en feestelijke decembermaand. Een bezoek aan de kerstmarkt is natuurlijk niet compleet zonder iets lekkers. In het kerstcafé kan genoten worden van een dampende mok glühwein of romige chocolademelk, vergezeld van heerlijke snacks en ambachtelijke appeltaart.

Stichting Anders en Het Oosterbad

Kom langs, wandel langs de sfeervolle kramen, proef, ruik en beleef de magie van Kerst. De dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia kijken ernaar uit om bezoekers te verwelkomen en samen een onvergetelijke start van de feestdagen te beleven. De entree is gratis. De opbrengst van de kerstmarkt gaat geschonken worden aan Stichting Anders Amstelland en aan Het Oosterbad. Kijk voor meer informatie op www.lionsclubaalsmeerophelia.nl

Foto: Sfeervolle kerstmarkt in Historische Tuin (foto aangeleverd).