Kerstconcert Dickenskoor The X-mas Vocals

Uithoorn – Op zondagavond 22 december zal in de kerk De Schutse, aan de De Merodelaan 1 in Uithoorn een extra concert gegeven worden door het kerstkoor the X-mas Vocals. Het concert in r.k. kerk De Burght is inmiddels uitverkocht.

Deze zondagavond zullen 30 zangers in kostuums in de stijl van het Engeland rond 1870, de tijd van Charles Dickens, onder leiding van hun dirigent Ferdinand Beuse een sfeervol optreden verzorgen.

Het koor bestaat inmiddels zo’n 26 jaar en de zangers zijn ieder jaar rond de kersttijd in kleine a capella groepjes actief op kerstmarkten, kerstfeesten en andere kerst gerelateerde evenementen door heel Nederland en België.

De bezoekers van het concert zullen bij aankomst ontvangen worden door Ebenezer Scrooge himself. Na afloop wordt nog een drankje aangeboden aan de bezoekers.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Readshop in winkelcentrum Zijdelwaard. De entreeprijs is € 1,- Na afloop van het concert wordt de mogelijkheid geboden voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten van het concert. Zaal gaat open om 19.15 uur en het concert start om 20 uur. Verwachtte eindtijd is 21.15 uur.

