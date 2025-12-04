Kerstconcert Bindingkoor in Doopsgezinde kerk

Aalsmeer – Aanstaande zondagmiddag 7 december is de kerkzaal van de Doopsgezinde kerk aan de Zijdstraat 55 in kerstsfeer gebracht en zingt het Bindingkoor onder leiding van Annelies Smit (meer)stemmige kerst- en winterliederen rond het thema Licht.

Op het programma staan werken van onder andere Rutter, Jenkins, Buxtehude, Whitacre, Sullivan, Gjeilo, Macmillan en Chilcott. Deels a capella, deels met begeleiding. Het enthousiaste ‘HASO’ (Haarlems Amateur Symfonie Orkest), dat ook bij het jubileumconcert in mei meewerkte, begeleidt het koor bij de werken van Diettrich Buxtehude. Pianist Charlie Bo Meijering (bekend van ‘Maestro’) verleent ook weer zijn medewerking.

Het kerst/winter-concert begint om 15.30 uur, zaal open vanaf 15 uur en kaarten à 15 euro (voor kinderen tot en met 14 jaar 10 euro) zijn te verkrijgen via koortickets (https://koortickets.nl/ticketshop.php?nl&ids=656&nl) en indien voorradig op de concertmiddag te koop aan de zaal. Een drankje in de pauze is inbegrepen.

Meer informatie: bindingkoor@gmail.com

Foto: Aangeleverd