Kerstbomeninzameling door sneeuw week later!

Aalsmeer – Vanwege het winterse weer is de kerstbomeninzameling, georganiseerd door Meerlanden, die gepland stond op woensdag 7 en donderdag 8 januari, geannuleerd. Meerlanden geeft aan dat deze wordt verplaatst naar volgende week. De nieuwe data zijn woensdag 14 en donderdag 15 januari.

De locaties en tijden blijven hetzelfde: Op woensdag van 14.00 tot 16.30 uur in Kudelstaart, bij sporthal De Proosdijhal in de Daltonstraat, en bij de basisscholen aan de Zwanenbloemweg. In de Hornmeer kunnen kerstbomen ingeleverd worden bij de parkeerplaats aan de Dreef en inzamellocatie in het Centrum is de parkeerplaats van de RK kerk aan de Stommeerweg. Op donderdag staat Meerlanden paraat van 14.00 tot 16.30 uur in Oosteinde bij wijkcentrum ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat en bij de speeltuin bij de G. den Hertoglaan. In de wijk Stommeer wordt de parkeerplaats bij de gymzaal aan de J.P. Thijsselaan ingericht als verzamelplek.

Maximaal tien, 50 eurocent

Kinderen krijgen op beide dagen 50 eurocent per ingeleverde boom, maximaal tien per keer. De ingezamelde kerstbomen gaan versnipperd worden bij Meerlanden in Rijsenhout en hier tot compost verwerkt. De kerstboom mag ook in kleine stukken geknipt worden en in de groene (gft) container gedaan worden.