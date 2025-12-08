Kerstactie Kinderhulp Afrika voor Oeganda

Aalsmeer – In Oeganda helpt Kinderhulp Afrika ruim duizend kinderen door het geven van goed onderwijs. Veel van deze kinderen zijn wees of komen uit arme gezinnen. Net als voorgaande jaren zal Kinderhulp Afrika de kinderen en hun familie een kerstpakket vol etenswaren geven. Dit is geen luxe, maar noodzaak! Want elke dag moeten deze gezinnen overleven. Helpt u mee om alle kinderen een kerstpakket te geven?

Nieuw toiletgebouw

Maar er is nog een nood. Op dit moment zijn er te weinig toiletten op de school. Extra toiletten zijn nodig. Daarom wil Kinderhulp Afrika zo snel mogelijk een nieuw toiletgebouw bouwen, zodat er voor alle kinderen voldoende toiletten zijn. De kosten van de kerstpakketten en toiletten zijn 18.750 euro. Om geld in te zamelen voor dit doel staat Kinderhulp Afrika vrijdag 12 en zaterdag 13 december met een stand op de kerstmarkt van Lions Ophelia in de Historische Tuin van Aalsmeer. Er zijn leuke Oegandese producten te koop en tasjes vol kerstproducten. De opbrengst is bestemd om de kinderen in Oeganda een kerstpakket en nieuwe toiletten te kunnen geven. Ook kan een gift overgemaakt worden naar NL43 INGB 000 000 5066 t.n.v. Kinderhulp Afrika o.v.v. kerstgift 2025. Kijk voor meer informatie op www.kinderhulp-afrika.nl/kerstactie.

Foto: Kerstactie Kinderhulp Afrika voor kinderen in Oeganda in 2024 (foto aangeleverd).