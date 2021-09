Kern met Pit laat projecten in buurten groeien en bloeien

Regio – Kan jouw buurt wel wat pit gebruiken? Kern met Pit laat buurtprojecten groeien en bloeien. Van moestuinen en dorpsfeesten, tot aan wijkpleinen en theatervoorstellingen; Kern met Pit ondersteunt mensen met dromen voor hun buurt met gratis kennis, advies en een groot netwerk. Is het idee binnen een jaar uitgevoerd? Dan krijgen de buurtbewoners 1000 euro voor hun initiatief én maken ze kans op de Gouden Pit ter waarde van 3000 euro. De inschrijving voor Kern met Pit 2022 is nu geopend!

Sinds de start van Kern met Pit, 44 jaar geleden, zijn al ruim 5000 lokale buurtprojecten gestart, opgebloeid en verankerd in de maatschappij. Door deel te nemen kunnen bewonersgroepen de kennis en het landelijke netwerk inzetten van KNHM foundation. Ze krijgen gratis ‘gereedschap’ om aan de slag te gaan. Een eigen adviseur bijvoorbeeld, interessante workshops, de mogelijkheid om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis. Dat zorgt vaak voor een enorme boost: door mee te doen met Kern met Pit is er iemand die kan adviseren bij een plan van aanpak of een bouwtekening kan maken. Kern met Pit stimuleert de betrokkenheid van burgers door ze te voorzien van informatie, praktische workshops en de begeleiding van vrijwillige adviseurs. Zo krijgen dromen steeds meer vorm en is realisatie binnen één jaar mogelijk.

Meedoen

Heb jij ook een goed idee? Kan jouw buurt wel wat pit gebruiken? Dan is het tijd voor actie! Schrijf je in voor Kern met Pit 2022. Het aanmelden van projecten kan tot en met 31 oktober via www.kernmetpit.nl. De verwachting is dat meer dan 200 initiatieven zich gaan inschrijven. De deelnemers zijn verspreid over heel Nederland.