Keramiek en glaswerk in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Vijf leden van de Kunstenaars-vereniging ‘Laren/Blaricum’ exposeren nog tot en met aanstaande zondag 8 december in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Het is een hele diverse expositie en nog gauw een kijkje zeker waard.

Zo zijn er digitaal geconstrueerde foto’s, tsarina’s van keramiek, verhalen in weefgetouw, schilderijen die uit de lijst stappen en op de natuur geïnspireerd glaswerk te zien van Vincent van der Geest, Nadjezjda van Ittersum, Greetje Majoor, Govert Muijs en Mieke Pontier. Het Oude Raadhuis is nog geopend voor deze expositie van donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Aan Tafel en That’s Live

Vanaf donderdag 12 december start de nieuwe expositie ‘Aan Tafel’ en deze bewonderen kan tot en met 26 januari. Tijdens de eerste openingsdag is Radio Aalsmeer op locatie in het Oude Raadhuis van 20.00 tot 22.00 uur met het kunst- en cultuurprogramma That’s Live. De opening van de nieuwe tentoonstelling wordt verricht op zaterdagmiddag 14 december om 16.00 uur door kunst- en cultuurwethouder Wilma Alink-Scheltema. Belangstellenden zijn welkom.