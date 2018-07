Rijsenhout – Ruim twee weken geleden is een poes of kater aan komen lopen in de Rijshornstraat in Rijsenhout.

Het dier wordt door dierenvrienden elke dag voorzien van eten en drinken, maar wordt vast door haar of zijn familie gemist. Telefonische informatie bij de familie Meijer via 06-25208191.

Wanneer er geen reactie komt op dit schrijven, zijn de huidige verzorgers genoodzaakt om de dierenambulance te bellen om de poes of kater op te laten halen.