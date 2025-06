Kennismaken met lokale ambachten: Amb8route

Kudelstaart – Prachtige lentedagen; tijd voor een mooie fiets- of wandeltocht in eigen omgeving. En dan ook nog met de mogelijkheid een bezoek te brengen aan lokale ambachtslieden in Kudelstaart en omgeving. Maandag 9 juni, tweede Pinksterdag, zetten lokale ambachtslieden hun deuren en werkplaatsen open voor publiek. Een kijkje in de keuken van de azijnmaker, de zeepmaker, de palingroker, de pottenbakker, de kunstschilder maar ook bij de visserij, het Voedselbos, een veehouderij en een meubelatelier (de beeldentuin is deze editie helaas gesloten). Van 10.00 tot 17.00 uur zijn de verschillende werkplaatsen en ateliers geopend. De Amb8route bestaat uit een prachtige fiets- en wandelroute langs alle deelnemers en voert door het dorp Kudelstaart, langs de Westeinderplassen en de Drecht via het Jaagpad aan de Amstel weer naar Kudelstaart.

Extra ambachten

Op veel locaties zijn bijzondere extra ambachten te bewonderen waaronder: een scharensliep, een theesommelier, een houtbewerker, een beeldhouwer, een spinster, een tassenmaakster en nog veel meer. Bij de scharensliep Peter Mosk (te vinden bij zeepatelier Uzepia) is het zelfs mogelijk om één mes gratis te laten slijpen. Langs de route zijn heerlijkheden te verkrijgen zoals zeep van geitenmelk, appelazijn, kruidenoliën en –zalven, vers gerookte paling, stroopwafels en lokaal vlees. Ook is er kunst (onder andere schilderijen en beeldjes en ander leuks (sieraden en tassen) te koop.

Routekaart

De routekaart is voor 3,50 euro te koop bij alle deelnemende locaties, bij café Op de Hoek en brasserie Oevers, beiden aan de Kudelstaartseweg en Theetuin (H)eerlijk aan het Jaagpad. De kaart bevat behalve de plattegrond en de contactgegevens van de deelnemers ook informatie over de omgeving en interessante kortingsbonnen! Bovendien zit er bij de kaart een inlegvel met alle extra ambachten. De routekaart is geldig voor 2 personen en kinderen fietsen gratis mee. De route kan bij iedere deelnemende locatie gestart worden. De routekaart is ook voor 1,50 euro digitaal te downloaden maar is dan zonder de kortingsbonnen en inlegvel

Ambachtelijke ondernemers

De Amb8route is een initiatief van lokale ambachtelijke ondernemers. Doel is mensen van dichtbij en veraf kennis te laten maken met de unieke lokale ambachten en de bijzondere natuur en infrastructuur van de poldergebieden in de regio. Kijk voor meer informatie op de website www.amb8route.nl of op facebook.

Foto: aangeleverd