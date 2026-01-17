Keezen en gezelligheid in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Op zaterdag 31 januari staat Buurthuis Hornmeer opnieuw in het teken van spel, spanning en gezelligheid tijdens een gezellige Keez-avond. Het Buurthuis verandert die avond in een bruisende ontmoetingsplek waar zowel beginners als fanatieke spelers en liefhebbers van van het Keez-spel samenkomen.

De deuren openen vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur gaat het spel van start. Deelname kost 10 euro per koppel. Uiteraard is er volop gelegenheid om te genieten van een hapje en een drankje.

Keezen is een toegankelijk en enthousiast bordspel dat garant staat voor plezier en gezonde competitie. Een ideale gelegenheid om samen met een partner een leuke avond te beleven en andere buurtgenoten te ontmoeten.

Aanmelden kan via activiteitenhornmeer@gmail.com. Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel inschrijven is aan te raden. De vrijwilligers van de organisatie kijken uit naar een goedbezochte en gezellige avond en hopen veel deelnemers te mogen verwelkomen in het Buurthuis aan de Dreef 1.