KDO handbal organiseert inlooptraining jeugd

De Kwakel – KDO handbal organiseert op dinsdag 24 mei april van 17.30 tot 18.30 uur (11 en 12 jaar) en woensdag 25 mei van 17.00 tot 18.00 uur (5 t/m 7 jaar) en 18.00 tot 19.00 uur (8 t/m 10 jaar) een inlooptraining. Alle meiden en jongens die eens kennis willen maken met het handbalspelletje zijn van harte welkom om mee te doen op het sportpark van KDO (Vuurlijn 51, De Kwakel). Tijdens de ´training’ spelen de kinderen buiten op het handbalveld handbalspellen en doen ze handbaloefeningen. Om echt kennis te maken met handbal, sluiten ze af met een oefenwedstrijdje. Om mee te kunnen doen hebben de kinderen maar enkele dingen nodig: sportieve kleding en plezier. KDO verzorgt de rest!

Sportief en sociaal

KDO handbal is een van de actieve afdelingen van dé sportvereniging in De Kwakel. Met jeugd vanaf 5 jaar tot leden in de senioren- en recreantenleeftijd genieten veel sportievelingen uit de regio van het snelle en dynamische spelletje. Handbal leert je samenwerken in een team, leert je te vertrouwen op elkaar en in jezelf en stimuleert het denken in oplossingen. Bij KDO staan sportiviteit en gezelligheid voorop: er is aandacht voor het sociale aspect en ook buiten de trainingen en wedstrijden worden (handbalgerelateerde) activiteiten georganiseerd.

Meer informatie

Aanmelden voor de inlooptraining is niet nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via handbal@kdo.nl. Wie weet is handbal wel de sport voor uw dochter of zoon! Mocht hij/zij niet op de inlooptraining aanwezig kunnen zijn, maar wel eens willen meetrainen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Trainingstijden zijn te vinden op www.kdo.nl/handbal. Natuurlijk mogen kinderen na de inlooptraining ook nog 3x vrijblijvend meetrainen om te kijken of het echt wat voor hem/haar is.