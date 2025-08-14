KCA cabaretseizoen bijna van start!

Aalsmeer – Op zaterdag 27 september start het KCA cabaretseizoen 25/26. Ook deze keer met oude getrouwe comédiennes, stand-ups en nieuw aanstormend talent:

27 september: Diederick Ensink met ‘Diedericks duel’: in deze voorstelling gaat Diederick de strijd aan, niet tegen maar met al zijn muziekinstrumenten.

25 oktober : Boban Benjamin Braspenning met ‘Bruto’: Een muzikaal cabaretprogramma over financiële ongelijkheid, schuld en economisch absurdisme.

29 november: Thjum Arts met: ‘Hoe heeft het zover kunnen komen’. Authentiek droog, een hilarische mimiek en de nodige diepgang, ook in zijn tweede show in Bacchus blijft Thjum Thjum.

31 januari: Femke Vernij met ‘Alle dagen heel divers’: De nieuwe voorstelling van Femke Vernij is een levende humoristische reis door het ADHD brein.

28 februari: Kees van Amstel met ‘Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af’. In zijn vijfde solo voorstelling neemt Kees je weer mee naar het klaslokaal, en ook ver daarbuiten.

28 maart: Nilgún Yerli met ‘Later als ik dood ben’. Een voorstelling waarbij dromen worden uitgesteld naar later. Er is heel veel later in ons leven.

25 april: Guido Spek met: ‘Voor spek en bonen’. Als kind was Guido constant plannen aan het maken om de wereld te veroveren. In deze voorstelling neemt hij zijn jeugdige optimisme onder de loep en vraagt zich af waarom hij er na al die jaren nog steeds niet aan begonnen is.

Informatie

De cabaretvoorstellingen vinden plaats om 20.30 in de grote zaal van cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat en beginnen om 20.30 uur (zaal open vanaf 20.00 uur). De entree bedraagt 17.50 euro (jongerenticket 10 euro). Wie verzekerd wil zijn van een plaats en voornemens is alle voorstellingen te gaan bezoeken kan een abonnement nemen à 99 euro pp. Tickets zijn te bestellen via de ticketshop van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer: www.skca.nl.

Foto: Diederik Ensink opent het KCA cabaretseizoen. Foto: Impact Entertainment