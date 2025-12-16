Kas van Rouwen en Vieren officieel geopend

Aalsmeer – Midden in het centrum, op het Molenplein, staat sinds afgelopen zaterdag 13 december de Kas voor Rouwen en Vieren Aalsmeer. Een sfeervolle plek om geliefde overleden dierbaren te herdenken, maar ook om stil te staan bij en dankbaar te zijn voor het mooie in het leven. Brand een kaarsje, schrijf iets op een lint, kaart of in het gedenkboek of maak een praatje met vrijwilligers die hier als gastheer/vrouw staan.

Aan de opening van de Kas voor Rouwen en Vieren is een officieel tintje gegeven. In de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat was ‘s middags een samenzijn met een optreden van Caritas en vervolgens werd met elkaar naar het Molenplein gelopen waar de kas sfeervol verlicht en ingericht en omringd door kerstbomen met lichtjes wachtte op een officiële start.

Aan wethouder Bart Kabout de eer om het lint door te knippen en de kas voor geopend te verklaren. De stap naar binnen kon worden gemaakt en inmiddels mochten al een groot aantal inwoners welkom geheten worden. De Kas voor Rouwen en Vieren is een initiatief van Aalsmeer over Hoop en is tot en met 26 december dagelijks geopend van 12.00 tot 20.00 uur.

Foto: Veel belangstelling bij opening Kas van Rouwen en Vieren (foto’s: Jacqueline Kristelijn).