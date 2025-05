Karter Sky Defourny naar indrukwekkende zege

Vinkeveen/Ostricourt – Met een demonstratie van klasse en doorzettingsvermogen greep Sky Defourny zondag de winst in de Senior Cup-klasse tijdens de tweede ronde van de IAME Series Benelux. De zeventienjarige karter uit Vinkeveen liet op het technische circuit Ostricourt in Noord-Frankrijk zien hoe je tegenslagen overwint door na een dramatische eerste heat alsnog de finale te winnen.

“Dit is een baan waar ik vorig jaar al heb gereden met de Senior-kart. Toen ging het wat minder, want ik kon niet echt de snelheid vinden. Gelukkig was het deze keer anders”, blikte Sky terug. De TD Racing-rijder voelde al vroeg op de zondag dat het goed zat met zijn snelheid. “Ik had er vanaf de training vanochtend vertrouwen in, de kart lag goed.”

Vertrouwen

Dat vertrouwen werd beloond met een sterke kwalificatie, waarin hij de poleposition veroverde. “Ik wou wel heel graag winnen, maar ik had de poleposition nooit verwacht. Echt niet”, bekende Sky. Zijn eerste heat verliep echter rampzalig door een technisch probleem. “Mijn achteras was losgekomen waardoor mijn remschijf tegen de remklauw aan kwam. Daardoor kwam ik niet meer goed de bocht uit”, legde hij uit. “Uiteindelijk ben ik van één naar veertien gegaan. En daar ben ik ook gebleven.”

De tweede heat gebruikte Sky om zich te herstellen. “Ik had een goede start van één naar één weer. De rest van de race ben ik eerst gebleven tot aan de laatste ronde”, vertelde hij. In de slotfase moest hij even buigen, maar sloeg direct terug: “Toen ben ik nog ingehaald. Maar uiteindelijk heb ik hem aan de binnenkant van de laatste bocht terug ingehaald.”

Inschattingsfoutje

Door zijn gemengde resultaten in de heats moest Sky als vijfde starten in de finale. “Ik had een goede start, alleen maakte ik een klein inschattingsfoutje met hoeveel afstand er achter me zat, waardoor ik de verkeerde lijn koos”, beschreef hij de beginfase. “Ik werd ingehaald en ik kwam op de vuile lijn.”

Wat volgde was een indrukwekkende opmars door het veld. “Door de race heen ben ik weer naar voren gereden met heel veel acties en gewoon een goede snelheid”, vertelde Sky trots.

Zijn prestatie was des te opmerkelijker omdat hij niet alleen zijn klasse won, maar ook in het algemeen klassement vooraan eindigde tussen de snelle rijders in de Master-klasse, die in dezelfde race meededen. “Eigenlijk lag ik derde. Algemeen derde en eerste in de klasse. Dus ik ben gewoon blijven rijden, rijden, rijden. En toen zijn we eerste geworden.”

Met de overwinning verstevigde Sky zijn leidende positie in het kampioenschap.

