Kalender ‘Schoonheid van Aalsmeer’ is er weer

Aalsmeer – De kalenders van ‘De Schoonheid van Aalsmeer’ zijn er weer. Met prachtige foto’s van Bianca Tas, gecombineerd met foto’s van Klaas Groot uit Kudelstaart. Het is verrassend om te zien hoe de foto’s van Bianca en Klaas elkaar aanvullen en een eenheid vormen. Zij kenden elkaar tot op heden niet, maar herkennen zich in elkaar in hun gevoel over de schoonheid, en dat die zo dicht bij huis voor het oprapen ligt, als je er oog voor hebt natuurlijk. Kudelstaarters, let op, want op verzoek is er bij het maken van de kalender voor 2019 extra op gelet dat er een betere balans is tussen beelden uit Aalsmeer en Kudelstaart.

De kalender is wederom een ‘must-have’. Een boeiende tocht door de omgeving, vol van herkenning en vol van verrassing.

Want waar u dagelijks aan voorbij loopt, is misschien door één van de fotografen als ‘schoonheid’ gezien. Laat u meenemen en laat u verrassen, door de Schoonheid van Aalsmeer en Kudelstaart.

Speeltoestel scouting

De gehele opbrengst van de kalenderverkoop van editie 2019 wordt verdeeld over twee projecten. De Scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz heeft het speeltuintoestel op het scoutingterrein moeten demonteren. Het voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en er is een vervangend speeltuintoestel in beeld. De scouting verbindt en geeft kinderen en jongeren ruimte en mogelijkheden om zich in samenspel te ontwikkelen. Een mooie missie in de samenleving, waar de makers van de kalender zich graag achter scharen.

Rollator wandelclub

Het andere project betreft het helpen opzetten van een rollator wandelclub in Aalsmeer en Kudelstaart. Gezellig wat meer bewegen, gewoon, op je eigen schoenen en met je eigen rollator. Met elkaar en natuurlijk met een kop koffie of thee! Gezamenlijk werken onder andere GES Aalsmeer, PACA, Fysiotherapie Kudelstaart, de gemeente en de Schoonheid van Aalsmeer aan een concept dat het voor iedereen mogelijk maakt deel te nemen aan dit vooral gezellige avontuur, dat in het voorjaar van start zal gaan.

Dinsdagavond 2 oktober zijn de eerste kalenders gepresenteerd en ze zijn vanaf vandaag voor iedereen à 10 euro verkrijgbaar bij: Fotowinkel Aalsmeer op het Raadhuisplein, De Historische Tuin, het Boekhuis in de Zijdstraat, Nico-Optiek aan het Poldermeesterplein, de Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart, Drogisterij de Horn aan de Beethovenlaan en bij de Jumbo in de Ophelialaan. Op zaterdagen staat ook de scoutingclub Wiol & Willem Barendsz met de kalenders klaar (bij de scouting met gepast geld betalen).

Foto: www.kicksfotos.nl