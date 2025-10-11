K&A speelt ‘Kahve’ in de Historische Tuin

Aalsmeer – Op zondag 9 november speelt het kunstenaarsduo K&A de intieme theatervoorstelling ‘Kahve’ in de Historische Tuin Aalsmeer. Het publiek wordt uitgenodigd voor een unieke, zintuiglijke ervaring: de geschiedenis en kracht van koffie, vertelt tijdens de bereiding van een kopje, midden tussen de planten waar de Europese koffiecultuur ooit haar wortels vond. Koffie is een migrant: afkomstig uit verre landen, verweven met onze levensstijl en zelfs nationale identiteiten (van Turkije tot Italië). Toch wordt zelden stil gestaan bij de omstandigheden waarin bonen geproduceerd worden en hoe zij hun weg vinden naar een kopje koffie. ‘Kahve’ is een warme, immersieve uitnodiging om de sociale, politieke en economische reis van koffie te beleven. Met binaurale geluidsopnamen, geur, beweging en vertelling wordt het publiek ondergedompeld in een 360° sonische bubbel. Via een koptelefoon horen zij muziek en tekst alsof ze zich in de vertelling bevinden.

Met deze voorstelling brengen K&A een ode aan koffie en onderzoeken ze de omstandigheden die het drinken van koffie tot stand hebben gebracht. Gefascineerd door hoe meerdere culturen zich deze drank hebben eigen gemaakt en toegevoegd aan hun culturele identiteit, behandelen K&A hun oorsprong en ontwikkeling.​​De keuze voor botanische tuinen is niet toevallig. In 1706 werden de eerste koffieplanten vanuit de kolonies naar Amsterdam verscheept en in de Hortus Botanicus opgekweekt. Van daaruit verspreidde de plant zich door heel Europa. Daarom nodigt K&A het publiek uit om de voorstelling te beleven in botanische tuinen door heel Nederland, in Aalsmeer dus in de Historische Tuin.

Foto: Het kunstenaarsduo K&A (foto aangeleverd).