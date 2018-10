Jubileumveiling op de Historische Tuin

Aalsmeer – De laatste veiling van het seizoen alweer is zaterdag 27 oktober om 15.00 uur. Deze bloemen-en plantenveiling heeft een feestelijk tintje vanwege het 40-jarige bestaan van de Historische Tuin. De toegang is dan ook gratis! Kom gezellig langs en laat u verrassen door de leuke stands met proeverijen in de corridor.

Neem tijdig plaats op de koperstribune in de kleinste bloemenveiling van Aalsmeer en geniet van interessante anekdotes die de veilingmeester uit de doeken doet. Hoe behendig bent u/jij? Test uw/jouw snelheid en druk op het juiste moment voor een koopje.

Ingang van de Historische Tuin Aalsmeer is aan het Praamplein. Het tuinbouwmuseum is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.