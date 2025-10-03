Jubileumconcert Popkoor Soundsation in De Spil

Aalsmeer – In 2010 is Popkoor Soundsation van start gegaan en dat betekent dat er dit jaar iets te vieren valt. Het 15-jarige bestaan wordt uiteraard op muzikale wijze gevierd. Op 23 november geeft Soundsation een jubileumconcert: Soundsation goes Dutch! Het popkoor gaat popsongs van artiesten van Nederlandse bodem zingen, zoals Anouk, Claude, Blof en Miss Montreal. Naast hoogtepunten uit het bestaande repertoire klinken er ook nieuwe nummers. Maar dat doet Soundsation zij niet alleen.

Projectkoor en liveband

Begin dit jaar is een projectkoor gevormd met enthousiaste zangers en zangeressen die graag eens in een popkoor willen zingen. De deelnemers delen hun liefde voor muziek en werken samen toe naar een spetterend optreden, waarbij plezier centraal staat. Het koor wordt tijdens dit concert begeleid door een heuse live-band. Het geheel staat onder leiding van Greetje de Haan, de dirigente van Soundsation.

Iedereen is welkom

Uiteraard worden de trouwe fans van Soundsation van harte uitgenodigd om bij dit jubileumconcert aanwezig te zijn. Maar ook als u het koor nog niet kent, is dit hét moment om kennis te maken met het enthousiasme en muzikale talent van het koor. Iedereen is welkom. Het jubileumconcert op zondag 23 november begint om 16.30 uur, zaal open vanaf 16.00 uur, en wordt gegeven in De Spil aan de Spilstraat 5 in Kudelstaart. De entree bedraagt 19,50 euro en dit bedrag is inclusief drankje en hapje in de pauze en na afloop. Kaarten bestellen kan via https://www.ticketkantoor.nl/shop/soundsation15. Voor meer informatie: www.soundsationaalsmeer.nl.

Foto: Popkoor Soundsation (aangeleverd).