Jubileum: 10 jaar Popkoor Soundsation

Aalsmeer – Popkoor Soundsation is gestart met de repetities na een heerlijke en voor velen warme zomervakantie. Dit wordt een bijzonder seizoen: Soundsation bestaat 10 jaar! Dit jubileum laten de koorleden natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.

Op 17 en 18 april 2020 worden twee jubileum-concerten in The Beach gegeven met als thema ‘Going back to…’. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.

Wil je nog meezingen? Kom dan op dinsdag naar The Beach aan de Oosteinderweg 247a in Aalsmeer. De repetitie begint om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur, tenzij je natuurlijk nog even een drankje drinkt in de gezellige bar van The Beach. Maar dat is aan jou! Met name mannen worden uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen, een keer luisteren verplicht tot niets.