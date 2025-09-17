Jozefschool 1e winnaar expositie WaterRijk Aalsmeer

Aalsmeer – De Jozefschool heeft de eerste wisselprijs van WaterRijk Aalsmeer gewonnen. De leerlingen hebben voor de zomervakantie de leukste expositie van hun bezoeken aan historische plaatsen in Aalsmeer en Kudelstaart samengesteld. Ze kregen de mooie wisselprijs deze week uit handen van wethouder onderwijs Bart Kabout.

WaterRijk Aalsmeer is een project van de gemeente Aalsmeer voor basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Het is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met de ontstaansgeschiedenis van het unieke Westeinderplassengebied. De scholen kunnen binnen het project op kosten van de gemeente met hun leerlingen bezoeken afleggen aan de Watertoren, het Fort Kudelstaart en de Historische Tuin. Ze kunnen ook een rondvaart maken met Westeinder Rondvaart.

Expositie van bezoeken

De leerlingen wordt gevraagd om van de bezoeken en/of de rondvaart een verslag te maken in de vorm van tekeningen, gedichtjes, foto’s of filmpjes. Deze verslagen worden in een expositie bijeengebracht. Afgelopen zomer heeft de expositie in de burgerzaal van het raadhuis gestaan. “Mooi om te zien dat jullie enthousiast aan de slag zijn gegaan met de expositie”, zei wethouder Bart Kabout. “Bezoekers van het raadhuis hebben ervan kunnen genieten en jullie hebben er iets van opgestoken over jullie omgeving. De prijs is dik verdiend”.

Jozefschool wil wisselprijs graag behouden

De leerlingen en leerkrachten van de Jozefschool zijn er op gebrand volgend jaar de wisselprijs opnieuw in de wacht te slepen. De fraaie watertoren, die kosteloos door Frits Nisters aan de gemeente ter beschikking is gesteld, staat prachtig in de school. “We gaan dit schooljaar samen met de leerlingen opnieuw iets moois van de expositie maken”, zeggen leerkrachten Bo en Judith. “Deze fraaie watertoren willen we natuurlijk na dit schooljaar graag nog een jaartje in onze school houden”.

Film WaterRijk 2.0

Binnen het project krijgen leerlingen van groep 8 van de basisscholen ook de film WaterRijk 2.0 te zien die door de ogen van de kinderburgmeester laat zien hoe het Westeinderplassengebied is ontstaan. De gedachte achter het project WaterRijk Aalsmeer is dat kinderen op latere leeftijd voorzichtiger en duurzamer met het kwetsbare gebied om zullen gaan als ze beter inzicht hebben in het ontstaan en het unieke karakter ervan. Ook het door Het Oosterbad georganiseerde project ‘Help je Vriendje’ dat is gericht op zwemmen in donker water is onderdeel van WaterRijk Aalsmeer.

Foto: Groep 8 van de Jozefschool met de wisselprijs WaterRijk Aalsmeer, die is uitgereikt door wethouder onderwijs Bart Kabout.