Jouw klassieke brommer te kijk tijdens de braderie?

Aalsmeer – Eigenaren van klassieke brommers krijgen de mogelijkheid om hun juweeltje in de kijker te zetten tijdens de Feestweekbraderie op zaterdag 6 september. Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap is opnieuw uitgenodigd om de mooie brommers tentoon te stellen in de Marktstraat. Dit jaar wil het bestuur van het ABG er iets extra’s van maken door bij elke brommer met een bordje het type en bouwjaar te vermelden. Eigenaren die hun klassieke tweewieler willen showen, kunnen een mailtje met naam en type en bouwjaar van de brommer sturen naar info@aalsmeersbromfietsgenootschap.nl.

De organisatie van de braderie pakt groots uit, want naast klassieke brommers wordt de Marktstraat ook gevuld met nostalgische auto’s en motoren. Alles wordt netjes en veilig opgesteld.

Nachtrit bromfietsen

Tijdens de braderie start ook de inschrijving voor de nachtelijke rit van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap op zaterdag 27 september. Aanmelden hiervoor kan in Café Joppe in de Weteringstraat.

Kraam of optreden

Op de braderie is overigens ook nog ruimte voor kramen of grondplekken. Interesse in het huren van een kraam of een optreden verzorgen met de dansschool of muziekgroep? Neem dan contact op met organisator Richard Piller per mail: marktpillie@gmail.com of bel: 06-39707735.

Foto: Aalsmeers Bromfiets Genootschap