Jordy Buskermolen kijkt ogen uit in Chinese Tour

Kudelstaart – Kijk naar oude, vergeelde wielerfoto’s en je ziet het publiek rijen dik. Wat dat betreft beleeft wielrenner Jordy Buskermolen uit Kudelstaart in de Chinese Tour of Qinghai Lake andere tijden in een hedendaags decor. De ploegenpresentatie vond op dag één plaats in een groot, gevuld stadion en in de stad Xinging zag hij vorige week een massa kijkers gestapeld en gedisciplineerd achter de afzettingen staan. Wielrennen wint aan populariteit in Azië.

Buskermolen, rijdend voor Team Monkey Town, kijkt er zijn ogen uit, ook wat de organisatie van deze bijzondere, dertiendaagse rittenkoers aangaat. “Supergoed” is onomwonden zijn oordeel over het werk van de plaatselijke bobo’s. Jordy: “Wij hebben een eigen tolk, die alles voor ons regelt. De hotels zijn erg luxe en tijdens de wedstrijd is de route perfect afgezet met elke 50 tot 100 meter een beveiliger met een rode, Chinese vlag, zelfs in de bergen. De race wordt live uitgezonden op de televisie, grote delen van de dag hangt er een helikopter met camera boven of naast het peloton .”

IJle lucht

Persoonlijk puntje van zorg was de eerste dagen wel het fietsen op hoogtes tussen de 2000 en 4000 meter. De voorbereiding, slapen in een zuurstofarm tentje thuis in Kudelstaart, bleek niet helemaal toereikend te zijn geweest. “Door minder zuurstof in de lucht kan je in de koers maar één of twee keer achter elkaar demarreren”, weet Jordy nu. “De benen verzuren heel snel, je betaalt meteen de tol voor je inspanningen. De kleine, lichte mannen in het peloton hebben minder last van de ijle lucht dan ik”.

Toch komt de 193 centimeter lange renner redelijk vlot over de bergkammen: “Je moet wel heel slim met je energie omgaan. Hoger dan 3700 meter probeer je harder te gaan rijden maar dat lukt dan simpelweg niet meer. Je bent in no-time buiten adem, het is zaak om niet over je limiet te gaan.” Buskermolen reed afgelopen vrijdag op de zwaarste klim van de Tour daarom zijn eigen tempo en arriveerde als 67ste op de top van de Qilian, 4120 meter adembenemend hoog, en gelegen in een desolaat maanlandschap.

Busreis

Voor de renners is de trip in China ook sightseeing. Niet alleen doorkruisen ze het gebied op de fiets in 1841 wedstrijdkilometers, maar na de finish van een etappe volgt er bijna dagelijks een trip naar een volgende startplaats – in totaal 1829 kilometer op de teller erbij. De verplaatsingen gaan in één grote colonne onder politiebegeleiding – ploegleiders, verzorgers, renners en organisatoren, allemaal samen. Renners verafschuwen zulke trektochten, Jordy Buskermolen óók: “Na de finish van etappe vijf over 235 kilometer wachtte ons nog een busreis van zes uur naar de volgende startplaats. We reden door uitgestrekte landschappen en over bergen en kwamen pas om 22.00 uur in het hotel aan. Onderweg kan je nauwelijks rusten of je laten masseren. We hangen dan maar wat op de stoelen, dat vreet energie die je beter op de fiets kan gebruiken.”

IJver

De karavaan in de Tour of Quinhai Lake is inmiddels ruim een week op pad en komt komende zaterdag tot stilstand in Lanzhou. Afgelopen dinsdag, op de enige rustdag, stond Buskermolen 85ste in het algemene klassement. “Ik heb tot nu toe zo veel als mogelijk voor de ploeg gewerkt”, zegt Jordy. Die ijver zal hij de komende dagen vaker moeten tonen, want Team Monkey Town aast nog op dagsuccessen van sprinter André Looij en handhaving, of verbetering, van de vierde plaats in het klassement van kopman Antonio Santoro. De Italiaan, tweede in de bergrit op de Qilian, volgt op 3.01 minuten van gele trui-drager Hernan Aguirre uit Colombia. Jordy Buskermolen koestert nog hoop op een mooi persoonlijk resultaat in de vier resterende races. “Het gaat bij mij elke dag beter. Het lijkt alsof ik minder snel vermoeid raak dan vele andere renners in het peloton. Mooi als ik daar een keer van zou kunnen profiteren.”

Foto:

Jordy Buskermolen (blauw-zwart tenue) probeert weg te rijden van het peloton in de Tour of Quinhai. De etappe voert de renners door de straten van Xinging, een stad iets groter dan Amsterdam en liggend op een hoogte van bijna 2300 meter.

Foto: organisatie Tour of Quinghai Lake.