Jongerenraad Aalsmeer zoekt leden

Aalsmeer – Ben jij tussen de 12 en 22 jaar en wil je meedenken over de toekomst van Aalsmeer en Kudelstaart? Dan is dit jouw kans! De Jongerenraad Aalsmeer zoekt enthousiaste jongeren die hun ideeën willen delen over onderwerpen die hen direct raken, zoals onderwijs, vrije tijd, wonen, werk en veiligheid. Aalsmeer heeft sinds 2019 een kinderraad, maar voor jongeren vanaf 12 jaar zijn er weinig mogelijkheden om mee te denken. Daarom wordt nu de Jongerenraad opgericht, om de stem van jongeren te laten meetellen in het gemeentelijk beleid. De raad gaat bestaan uit zo’n 15 tot 20 leden. Zij komen maandelijks samen om actuele thema’s te bespreken en adviezen te geven.

Als lid van de Jongerenraad denk je mee over thema’s die belangrijk zijn voor jongeren. Daarnaast draag je bij aan een jeugdvriendelijke gemeente. Verder biedt de Jongerenraad de kans om verschillende vaardigheden te ontwikkelen, zoals samenwerken, presenteren en kritisch denken. Ook ontstaat er een waardevol netwerk en wordt ervaring opgedaan die van betekenis kan zijn voor studie of werk. De Jongerenraad brengt jongeren met elkaar in contact die zich betrokken voelen bij hun omgeving. Vanaf januari 2026 komt de Jongerenraad Aalsmeer maandelijks bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten werken de jongeren hun ideeën uit en formuleren ze adviezen, die ze vervolgens aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders. De leden bepalen zelf hoeveel tijd zij aan de raad willen besteden. De Jongerenraad draait om inhoudelijke betrokkenheid, samenwerking en plezier, zonder zware verplichtingen.

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan door te mailen naar: jongerenraad@aalsmeer.nl. Vermeld bij je aanmelding je naam, leeftijd, woonplaats, telefoonnummer, wat jij belangrijk vindt in Aalsmeer en wat je zou willen veranderen. Na het aanmelden wordt er contact opgenomen en volgt er een kennismakingsgesprek. Voor eerst meer informatie kan gekeken worden op de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl) of een bericht gestuurd worden naar bovengenoemd mailadres.

Foto: Meedenken in de Jongerenraad. Foto: Gemeente Aalsmeer