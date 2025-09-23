Jeugdhulp en actualisering ereblijken in gemeenteraad

Aalsmeer – Op donderdag 2 oktober om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer in de raadzaal. Tijdens deze besluitvormende vergadering worden definitieve besluiten genomen over verschillende onderwerpen. Onder andere staat Regionale inkoop jeugdhulp op de agenda. De gemeenteraad bespreekt het voorstel om samen met andere gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland specialistische jeugdhulp gezamenlijk in te kopen vanaf 2028 of 2029.

Ook neemt de raad besluit over een actualisering van de Verordening Gemeentelijke ereblijken en het toevoegen van nieuwe ereblijken.

Naast deze bespreekstukken behandelt de gemeenteraad tevens akkoordstukken (hamerstukken) en benoemingen. Verder staan de gebruikelijke vaste punten op de agenda, zoals het behandelen van ingekomen stukken en het vragenkwartier. Inwoners zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen in het gemeentehuis of online te volgen via de gemeentelijke website. De volledige agenda en stukken zijn eveneens te vinden op www.aalsmeer.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws kan via het Instagram-account van de gemeenteraad.