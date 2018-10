Jazz op de Nieuwe Meer met speciale gast

Aalsmeer – De swingende ‘huispianist’ van de Nieuwe Meer, Jos van Beest, presenteert zondagmiddag 28 oktober Frits Landesbergen, niet alleen Neerlands beste jazz-vibrafonist, maar ook een voortreffelijke drummer en arrangeur. Frits Landesbergen (Voorschoten, 1961) is docent vibrafoon, slagwerk en combospel aan het conservatorium te Den Haag, beheert zijn eigen boekingsbureau en is producent. Landesbergen speelt mee op ruim 120 albums als sideman bij onder anderen Madeline Bell, Ann Burton, Louis van Dijk, Laura Fygi, het Rosenberg Trio, het Metropole Orkest en het trio van Monty Alexander.

Frits heeft van jongs af aan als vrije ondernemer in zichzelf en zijn loopbaan geïnvesteerd. Het winnen van prestigieuze binnen- en buitenlandse jazzprijzen als de Wessel Ilckenprijs, Pall Mall Swing Award, AVRO-cultuurprijs ‘De Belofte’ en de daarbij behorende aandacht van de media hebben Frits geen windeieren gelegd. Sindsdien heeft Frits een overvolle agenda, voornamelijk in Nederland maar ook regelmatig elders in de wereld.

Kortom, het wordt een historische jazzmiddag op de Nieuwe Meer. Frits treedt op samen met het Trio Jos van Beest bestaande uit Erik Schoonderwoerd op bas, Ben Schröder op drums en Jos van Beest op piano.

Jazz op de Nieuwe Meer begint zondagmiddag 28 oktober om vier uur. Adres: Stommeerweg 2, pontje over. Toegang: uw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg tel. 0297-327698 en Pierre Tuning, tel. 0297-360355.