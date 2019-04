Jazz op de Nieuwe Meer met Pete Bog’s Bigband

Aalsmeer – Het wordt druk op jachthaven de Nieuwe Meer. Een groot feest op de zondag na Koningsdag met Pete Bog’s Bigband, achttien musici uit de regio Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht en De Ronde Venen.

De band, onder leiding van Leon van Mil, speelt zowel het vertrouwde bigbandrepertoire van de 20ste eeuw met stukken van Sammy Nestico, Cole Porter, Duke Ellington, Count Basie en anderen, als prachtige stukken uit het Latin- en Poprepertoire, in een bigband-jasje. De band is opgericht in 1995, toen bekend als De Hint Bigband, en is in 2013 verzelfstandigd tot de ‘Pete Bog’s Bigband’.

De band heeft de laatste jaren zijn repertoire sterk uitgebreid, die het volle bigbandgeluid van de grote Amerikaanse swingorkesten uit de jaren dertig laten klinken. Met als grote verrassing de zangeres Heidy Crooymans die, ondersteund door het suizend-swingende geluid van de band, gevoelvolle ballads vertolkt – en die uitbundig uithaalt bij een aantal spetterende popsongs. Op strategische plekken in de band zitten heerlijke solisten die de zaak nog verder kunnen opzwepen.



Jazz op de Nieuwe Meer zondagmiddag 28 april om 16.00 uur. Adres: Stommeerweg 2, Aalsmeer. Toegang: uw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg, tel. 0297-327698 en Pierre Tuning, tel. 0297-360355.