Jay Buis: “Zaai is een nuttige ervaring”

Door Janna van Zon

Aalsmeer – De ambitie om zelfstandig ondernemer te worden zat er bij Jay Buis al vroeg in.Tijdens zijn opleiding liep hij een half jaar stage bij een marketing bedrijf en vervolgens koos hij voor een uitwisselings traject van een half jaar om naar Canada te gaan. “Ik wilde persé buiten Europa naar een Engelstalig sprekend land en Canada leek mij wel interessant. Naast het voor mij zelf moeten zorgen heb ik daar veel leuke nieuwe mensenleren kennen en de nodige kennis opgestoken.” Weer terug in Nederland rondde Jay in 2024 zijn opleiding met succes af. In deze periode was hij al zelfstandig ondernemer en dat beviel hem goed. Hoewel de meeste van zijn jaargenoten toch eerst liever bij een bedrijf ervaring wilde opdoen, koos Jay voor het avontuur. Het zelf uitzoeken lag hem meer.

Persoonlijk contact

Met zijn eerste zelfgebouwde website wist Jay precies dié professionele uitstraling te tonen waarmee hij zich kon onderscheiden ten opzichte van andere ontwerpers. Daarnaast is het zijn betrokkenheid dat voor veel vertrouwen zorgt. Het persoonlijke contact en de prijskwaliteit verhouding spreken zijn opdrachtgevers aan. Ook de slimheid om de website zo te optimaliseren dat deze via google heel makkelijk en snel te vinden is, levert de ondernemers veel nieuwe bezoekers op waar weer klanten uit voortvloeien. Hetgeen voor blije en tevreden opdrachtgevers zorgt. De werkwijze van Jay is als volgt; Nadat hij door een geïnteresseerde wordt benaderd, is de volgende stap het ontwerpen van een homepagina, bij goedkeuring kan er verder gebouwd worden aan de website. De opdrachtgever blijft van begin tot het einde betrokken bij het hele proces. Als Jay weet wat er van hem gevraagd wordt, dan kan hij met zijn expertise snel en efficiënt – tot tevredenheid van zijn klant – met 3 tot 4 weken een goed werkende en wervelende website afleveren. Om deze ook voor de toekomst goed en makkelijk zichtbaar te houden is het mogelijk om de website maandelijks door Jay te laten actualiseren.De tevredenheid van de opdrachtgevers bezorgt ook Jay weer nieuwe klanten, voornamelijk via mond tot mond reclame. “Maar mensen weten mij ook online te vinden.” De website www.digibouz.nl ziet er uitnodigend uit en maakt nieuwsgierig. En sinds kort blijkt ook Linkedin – na een positieve reactie – resultaat op te leveren.

Schot in de roos

Het contact met andere Zaaideelnemers en het uitwisselen van ervaringen wordt tijdens deze negende Zaai-editie het meest genoemd. De intervisie avonden en het hebben van een buddy zijn een duidelijke schot in de roos. Jay en zijn buddy Rick vullen elkaar goed aan. Ongeveer van dezelfde leeftijd, ook wat ambities betreft liggen zij op één lijn, beiden schuwen het avontuur niet en hebben vertrouwen in de toekomst. De door Jay voor Rick gemaakte website werpt zijn vruchten af. Ook voor Jay heeft Zaai met de nuttige aangedragen kennis een bijdrage geleverd aan het vertrouwen dat zelfstandig ondernemen een leuke bezigheid is. Meer informatie over Zaai bij Kirsten Verhoef (project-organisator) via 0297- 366182 of per mail: kirsten@syltsupport.nl