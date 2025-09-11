Jarig Sonority heeft er zin(g) in

Aalsmeer – Popkoor Sonority is het nieuwe seizoen gestart met de repetities op de dinsdagavond in De Oude Veiling. En direct geven de zangers en zangeressen gas om klaar te zijn voor het eerste optreden dit seizoen: Het inmiddels vertrouwde concert tijdens de Kunstroute. En het goede nieuws is: Er is ruimte voor nieuw zangtalent in het popkoor!

In mei van dit jubileumjaar – Sonority telt dit jaar 35 lentes – verzorgde het koor een aantal aansprekende optredens voor publiek in de Spil en op het plein in Kudelstaart, bij Zorgcentrum Aelsmeer en ‘t Kloosterhof. Nu, na de vakantietijd is er geen tijd te verliezen, want het concert in de veilingzaal op de Historische Tuin is al op 20 september. Onder de bezielende leiding van Chiel van Tok en de begeleiding van de nieuwe (maar voor velen bekende) pianiste Oksana Polman zijn de eerste repetities dus al weer begonnen. Dat betekent voor de zangers en zangeressen het repertoire van Engels- en Nederlandstalige popnummers opfrissen en de stemmen opwarmen.

Een week na de Kunstroute vieren de leden hun jubileumfeestje met eigen inbreng tijdens een bonte avond in De Oude Veiling. Op 4 oktober staat alweer het volgende optreden op de rol, namelijk tijdens het korenfestival in het Raadhuis aan het Raadhuisplein. Ook een stem én zin om samen met anderen moderne liedjes te zingen? Check dan www.sonority.nl voor meer informatie.

Foto: Popkoor Sonority gestart met repeteren op dinsdagavond (foto aangeleverd).