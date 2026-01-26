Jannie Harting geëerd met tentoonstelling

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Vrijdag 23 januari was er in de foyer van De Oude Veiling de opening waar schilderijen tekeningen, aquarellen van Jannie Harting te bekijken zijn. Voor de kunst is niets zo mooi dan spontane invallen die met elkaar op zo een wijze gedragen worden dat het veel meer wordt dan een gezellige opening. Door de ontstane lijntjes werd het een waardige hommage tentoonstelling waar de moeder van dorpsdichter Marcel Harting zeer content mee geweest zou zijn. Natuurlijk werd zij gemist maar door haar kunst was zij sterk aanwezig. Het plan voor deze tentoonstelling is niet eens zo heel lang geleden bedacht. Tijdens een radio uitzending bij That’s Life hoorde Niels Broszat (cultuurverbinder) over de schilderijen die een nieuwe bestemming zochten.

Er ontstond een plan en de basis werd gelegd. Een tentoonstelling! “Gaan wij doen”, zei Niels. “Oké”, antwoordde Marcel. De foyer van De Oude Veiling leent zich uitstekend voor kleine exposities, bovendien weet Niels van iedere tentoonstelling wel iets bijzonders te maken. Dat zorgt er dan weer voor dat er nieuwe ideeën ontstaan. Bij het inrichten was er al veel bekijks, onder andere van bezoekers voor Vluchtelingenwerk. Zij keken mee. “Dat werk moet je daar hangen.” En Marcel leerde dat er heel wat komt kijken bij de inrichting. Alle kunstwerken kregen een mooie plek en komen allemaal goed tot hun recht. De werken werden gefotografeerd en de dorpsdichter deelde de foto’s met een dichtersclub en de daarbij gestelde de vraag: “Wie wil hier een gedicht bij maken?” Er was echter wel één maar, want de tijd drong! Het bleek geen punt. Binnen het uur stroomden de gedichten binnen. En nu hangen er naast de kunstwerken ook gedichten waar Marijke Haremakers – zelf een zeer verdienstelijke dichter – haar bewondering niet onder stoelen of banken stak. “Wat een hoge kwaliteit zeg.”

Toen Saskia Veenswijk hoorde van de opening bood zij onmiddellijk aan om een lied te komen zingen dat zij ooit over de Waddenzee had geschreven en gecomponeerd. Dit paste goed bij de beeltenissen in de expositie Met haar prachtige stem zong zij over een schip dat over golven voer en de liefde. Ook de aanwezigen hadden mooie herinneringen aan Jannie Harting.

Door de spontane invallen en de samensmelting van de verschillende kunststromen is er een bijzondere tentoonstelling te bekijken en te lezen. Tot 19 februari alle dagen vanaf 11.00 uur te bezichtigen in de foyer (bovenverdieping) van De Oude Veiling aan de Marktstraat. Voor degenen die niet goed ter been zijn is er een lift. De toegang is vrij.

Foto: Gezellige drukte bij de opening van de tentoonstelling met tekeningen, aquarellen en schilderijen van Jannie Harting (foto aangeleverd).