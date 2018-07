Jan Stokkel: ‘Schilderen is heerlijk tijdverdrijf’

Aalsmeer – Eind jaren zeventig begon Jan Stokkel met het beschilderen melkbussen. Aan de ene kant een bloem tafereel en aan de andere kant een molen of boerderij.

Hij vond veel bijval en kreeg verzoeken voor het beschilderen van kolenkitten en dienbladen. Maar na dertig melkbussen dacht Jan Stokkel: Ik ga proberen of ik niet gewoon op doek kan schilderen. En dat lukte! “Ik raakte zo gefascineerd door wat je met verf kan doen. Het is een heerlijk tijdverdrijf, pure ontspanning.”

Vogels

Al van kleins af aan heeft Jan vogels gehouden. “En nu schilder ik ze.’”Hij trekt de natuur in maakt een foto en aan de hand daarvan komt het schilderij tot stand. “Ik heb altijd met olie gewerkt maar de laatste tijd gebruik ik ook acryl.”

Drie spijkertjes

Jan Stokkel deed mee aan de expositie ‘Amazing Amateurs in Etalages’ in juni en sinds vorige week hangen diverse kunstwerken van deze Amazing Amateurs op blauwe borden in de burgerzaal. Maar het leek alsof de drie spijkertjes in de witte pilaren gemaakt waren voor de drie vogelschilderijen van Jan Stokkel.

De tentoonstelling in de burgerzaal is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis vrijblijvend te bezoeken.

Janna van Zon