Jan Paul Schutten en zijn etenswaardigheden

Amstelland – Kinderboekenambassadeur Jan Paul Schutten schreef een boek vol grappige weetjes over eten: Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden. Hij komt naar de bieb om de leukste weetjes en proefjes met je door te nemen. Denk jij dat je met je neus en ogen dicht het verschil proeft tussen cola en sinas? Laat je verrassen.

Schutten schrijft over heel veel onderwerpen. Ook al eens eerder over voeding, zoals in het Kinderboekenweekgeschenk De wraak van het spruitje uit 2009. Voor zijn boeken won hij twee keer de Gouden Griffel. De laatste keer was in 2014, voor het razend populaire Het raadsel van alles wat leeft (en de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel). Zijn boeken zijn inmiddels in tientallen landen verschenen, van Armenië tot Zuid-Afrika.

Schutten komt als Kinderboekenambassadeur veel en graag in de bibliotheek spreken over het plezier dat lezen biedt. Maar na deze november maand zal hij voorlopig stoppen: hij heeft dan weer tijd en focus nodig om verder te schrijven.

Grijp dus nu je kans om hem nog eens te zien en kom ook op 28 november. Als je dan het geheime wachtwoord weet, wordt je bezoek nog leuker. Het wachtwoord vertelt Jan Paul je zelf in zijn filmpje op de website van de bibliotheek. Daar kun je ook meteen een kaartje kopen.

Woensdag 28 november van 15.30 tot 16.30 uur in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. De toegang is €4,- voor leden en €8,- voor niet leden en vol is vol. Koop dus tijdig een kaartje via de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl . Leeftijd 8 t/m 12 jaar, per kind 1 ouder/begeleider gratis toegang.

Jan Paul Schutten’s bezoek is in het kader van Nederland Leest Junior. De hele maand november staat in het teken van Nederland Leest en Nederland Leest Junior .