Jaarlijks feestje: Wilgen knotten in Wilgenlaan

Aalsmeer – Met veel plezier en in grote getale gingen de bewoners van de Wilgenlaan zaterdag 1 februari weer aan de slag voor hun jaarlijkse klus: het knotten van de wilgen aan het dwarsstuk achter in de laan. Een zware opgave is dat al lang niet meer, want deze traditie vindt al sinds 2012 plaats en de bewoners steken graag de handen uit de mouwen. In de eerste jaren werd er één keer per twee jaar geknot, de laatste jaren ieder jaar. Het jaarlijkse karakter van het wilgenknotten wordt vooral ingegeven door het feit dat het ook gezellig is. Na afloop wordt er koffie en chocolademelk gedronken en een klein glaasje met opwekkende kruiden. Maar voor de knotwilgen is het ook niet verkeerd om jaarlijks gekortwiekt te worden. De karakteristieke knotvorm blijft zo behouden en als de takken te zwaar worden kunnen ze afbreken. Het knotten bevordert de groei van jonge, gezonde scheuten en voorkomt dat de boom verzwakt of ziek wordt. De knotwilg kan tientallen tot honderden jaren oud worden. Op de knotwilg leven veel insecten, die vooral gewild zijn bij vogels.

De Meerlanden staat ieder jaar klaar om de wilgentakken af te voeren. Met een groot apparaat worden de takken versnipperd. Er blijft dan een berg haksel over, maar daar hoeven de mensen van de Meerlanden zich geen zorgen over te maken. Bewoner Dick Timmerman voert het haksel af: “Dat haksel is hartstikke gezond spul. Ik strooi het uit over mijn tuin en dat helpt om mijn plantjes beter te laten groeien.” Zo is de cirkel rond. Er zijn de laatste tijd enkele nieuwe gezinnen in de Wilgenlaan komen wonen en voor hen is het wilgenknotten een goede gelegenheid elkaar beter te leren kennen. Nieuwe buurman Steven kreeg veel waardering voor zijn overheerlijke spareribs. En zo werd de jaarlijkse klus opnieuw een klein feestje.

Foto: Meerlanden versnipperd de wilgentakken. Foto: aangeleverd