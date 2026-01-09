Inzameling kerstbomen volgende week!

Aalsmeer – De stapels kerstbomen in de straten van Aalsmeer en Kudelstaart nemen toe. Neergelegd op zelf gecreëerde verzamelpunten om het kinderen makkelijker te maken de bomen mee te nemen en in te gaan leveren bij Meerlanden voor vijftig eurocent per stuk.

De bomen liggen er echter nog wel een weekje, want door het winterse weer met veel sneeuw is de inzameling uitgesteld. De nieuwe data zijn woensdag 14 en donderdag 15 januari. De locaties en tijden zijn hetzelfde gebleven. Op woensdag van 14.00 tot 16.30 uur staan medewerkers van Meerlanden klaar om de bomen in ontvangst te nemen in Kudelstaart (bij de Proosdijhal in de Daltonstraat en bij de basisscholen aan de Zwanenbloemweg), in Hornmeer (parkeerplaats aan de Dreef) en in het Centrum (parkeerplaats van de RK Kerk aan de Stommeerweg).

En op donderdag kunnen bomen, eveneens van 14.00 tot 16.30 uur, ingeleverd worden in Oosteinde (bij wijkcentrum ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat en bij de speeltuin in de G. den Hertoglaan), en in de wijk Stommeer wordt de parkeerplaats bij de gymzaal in de J.P. Thijsselaan ingericht als verzamelplek. Kinderen krijgen vijftig eurocent per ingeleverde boom, maximaal tien per keer.

De ingezamelde kerstbomen gaan versnipperd worden bij Meerlanden in Rijsenhout. Goed om te weten en de stapels in de straten niet te groot te laten worden: De kerstboom mag ook in kleine stukken worden geknipt en in de groene (gft) container gedaan worden.