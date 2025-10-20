Inwoners Kudelstaart op miljoenenjacht

Kudelstaart – Een spannend vooruitzicht voor vijftig inwoners van Kudelstaart uit postcodegebied 1433. Zij nemen plaats in de studio van Postcode Loterij Miljoenenjacht en strijden om prijzen tot wel vijf miljoen euro. Ook Maria komt naar de studio van Postcode Loterij Miljoenenjacht. “Ik dacht eerst dat ik het niet goed begreep”, vertelt ze lachend over de brief met de uitnodiging. “Daar hebben mijn man en ik nog goed om gelachen.” Maria is vaste kijker, dus hoeft zich niet meer in te lezen: “Elke zondag kijk ik en naast Linda staan zou dan ook wel heel leuk zijn.” Hoe dan ook, ze heeft er zin in. “Prijzen zouden fantastisch zijn, geld is natuurlijk altijd fijn”, lacht ze. “Maar meelopen en meekijken is al bijzonder. Wat komt dat komt, we zien wel. Maar als ik win gaan we wel een feestje bouwen!”

De vijftig inwoners van Kudelstaart zijn samen met inwoners van negen andere wijken uit heel Nederland aanwezig in de studio. Een van de 500 aanwezigen maakt kans de studio als miljonair te verlaten. Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen. Door de bekende gouden koffers te openen, maakt de finalist kans op een geldbedrag dat kan oplopen tot wel vijf miljoen euro. Of de inwoners van Kudelstaart daadwerkelijk in de prijzen vallen, is donderdag 1 januari vanaf 20.30 uur te zien bij SBS6.

Foto: Studio Postcode Loterij Miljoenenjacht (aangeleverd).