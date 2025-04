Inwoners behulpzaam bij zoektocht naar Cato

Aalsmeer – “Al ruim dertig jaar liggen wij met onze boot in Aalsmeer. Het seizoen is net gestart en met het rubberbootje op naar de supermarkt op het Praamplein op maandag 31 maart rond 16.00 uur. Onze Labradoodle (maxi mini formaat) gaat altijd mee aan boord. Voor Cato is er dan wat te zien. Na de supermarkt met het bootje naar een outlet op het Driekolommen plein. Naast het gemeentehuis is ruimte om de boot even aan de kant te brengen, maar daar zijn geen bevestigingspunten. Mijn partner eruit om snel een boodschap te doen. En toen sloeg even daarna het noodlot toe. Cato hupt uit de boot en snelt weg in de richting van zijn baasje. Gelijk paniek, want eerst bootje vastbinden aan een lantaarnpaal en Cato niet meer te zien. Waar is zij naar toegegaan? Gelijk naar de drukke Stationsweg gerend via het marktplein. Geen Cato en dan dat drukke verkeer daar, levensgevaarlijk voor loslopende hond. De gedachte van een platgereden hond spookte al door mijn hoofd. En ziedaar een aardige meneer van circa 40 jaar in volgens mij een Range Rover zag mijn zoekende blik en paniek in de ogen. Hij draaide zijn raampje open en vroeg bent u iets kwijt? Hij bood aan om om te draaien ter hoogte van de banketbakker op de Stationsweg en een rondje te rijden op zoek naar Cato, caramelkleurig en met een geel zwemvestje aan. En heel dom zonder telefoonnummer op het vestje

Vijf minuten later (het leek veel langer) komt de aardige meneer terugrijden met Cato op schoot. Een mevrouw had Cato aan het begin van de Zijdstraat aan het tuigje gegrepen en haar boodschappentasje als een soort riem aan het zwemvestje geknoopt. Wat waren wij opgelucht om Cato weer levend terug te zien. We waren helemaal in paniek, want voor ons is Cato toch beetje ons kind. In de hectiek weten wij niet wie deze behulpzame Aalsmeerders waren. Weet u het misschien? Heel graag willen wij hen bedanken. Ook voor het vertrouwen dat er nog geweldige behulpzame mensen bestaan!”

Erik Geytenbeek: 06-17104314, info@hindersteyn.nl

Foto: Erik met hond Cato (foto aangeleverd).