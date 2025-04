Internationale Hydroponics week bij Yuverta Aalsmeer

Aalsmeer – Yuverta mbo Aalsmeer heeft de afgelopen week 25 internationale studenten en 15 begeleiders op school ontvangen. De studenten werden welkom geheten door de hotspotmanager Teelt Kees Bakker en wethouder Bart Kabout van de Gemeente Aalsmeer. De studenten hebben geleerd hoe ze een mobiel Hydroponics systeem kunnen bouwen, bestaande uit twee lagen wat past op een deense kar.

Hydroponics is het kweken van planten op water in plaats van in de aarde. Naast het bouwen van het systeem leerden ze om digitale sensoren aan te sluiten en de data te monitoren in Excel. Tijdens de laatste workshop hebben ze een pH sensor gekalibreerd voor gebruik. “Het bezoek heeft bij mij geheel nieuwe gedachten losgemaakt over de toekomst van de voedselproductie”, aldus Susanne Ogstrup, schoolleider Roskilde Tekniske Skole Denemarken.

Bedrijfsbezoeken

De studenten hebben tijdens hun bezoek ook kennis gemaakt met verschillende bedrijven in Aalsmeer en omstreken. Ze zijn op bezoek geweest bij Nieuwkoop Europe, Dutch Tulip Group, Growy, en Royal Flora Holland. En natuurlijk mochten de bloeiende bollenvelden niet ontbreken in het programma. Iraide Pellejero uit Spanje: “Ik wist niet dat er zoveel soorten en kleuren zijn, heel mooi om in het echt te zien.”

𝗘𝗿𝗮𝘀𝗺𝘂𝘀+

Het uitwisselingsprogramma wordt mede gefinancierd door Erasmus+. Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Een driejarige Europese samenwerking met beroepsopleidingen uit Spanje, Denemarken, Zweden en Nederland. De verschillende partners NTI Gymnasiet, Fraisoro Eskola, Roskilde Tekniske Skole en Yuverta maken werkafspraken en verzorgen lesmateriaal voor het uitwisselingsprogramma. Na dit eerste studentbezoek in Aalsmeer zullen de studenten van Yuverta volgend voorjaar afreizen naar San Sebastian in Spanje.

Foto: Yuverta Aalsmeer (aangeleverd).