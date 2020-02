Inspirerende ideeën voor meer toerisme

Uithoorn – Op maandag 27 januari hield de gemeente Uithoorn een workshop ‘Toeristische arrangementen’ voor ondernemers uit de gemeenten Uithoorn, Amstelveen, Ouder-Amstel en De Ronde Venen. Wethouder Jan Hazen (economische zaken): “Voor de sector is het belangrijk dat Uithoorn samenwerkt met haar buurgemeenten. Ik roep alle ondernemers op hun aanbod samen te brengen in toeristische arrangementen voor gemeente en regio.”

Samenwerken

De workshop in Sjiek aan de Amstel werd gegeven door Amsterdam & Partners, het marketingbureau van Amsterdam. Het bureau was uitgenodigd door de gemeente Uithoorn, samen met de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en De Ronde Venen.

In zijn welkom benadrukte wethouder Hazen dat Amsterdam & Partners een belangrijke partner is bij het trekken van nieuw publiek, maar daarin geen leidende rol zal spelen. “Voor de toeristische sector is het belangrijk dat Uithoorn samenwerkt met haar buurgemeenten. Ik roep alle ondernemers op hun aanbod samen te brengen in toeristische arrangementen voor gemeente en regio.”

Originele ideeën

Boudewijn Bokdam van Amsterdam & Partners gaf een presentatie over het maken van arrangementen. Daarna gingen de enthousiaste ondernemers in verschillende themagroepen aan de slag, ondersteund door specialisten van de gemeenten. Ze presenteerden een aantal inspirerende en originele ideeën voor toeristische arrangementen.

Oproep aan ondernemers

Aan het einde van de workshop kregen de ondernemers als opdracht mee hun arrangementen verder uit te denken en in de markt te zetten. Zoals wethouder Hazen in zijn inleiding aangaf, zijn andere ondernemers van harte uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten, of om samen te werken aan eigen arrangementen. Organisaties en ondernemers die benieuwd zijn naar de mogelijkheden van toeristische arrangementen, kunnen mailen met de contactpersoon binnen de gemeente Uithoorn, Bastiaan Stelling: bastiaan.stelling@uithoorn.nl.