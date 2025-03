Inspiratiemiddag in het Huiskamermuseum

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Heb je ook zo’n zin in een leuke ontmoeting, een inspirerend gesprek? Was je nog nooit eerder in het Huiskamermuseum en ben je nieuwgierig wat nu precies de Geluksroute inhoudt? Kom dan zaterdag 15 maart naar de inspiratiemiddag. Geluksbrengers komen vertellen over hun mooie ervaringen. Hoe fijn het is om op een hele eenvoudige wijze mensen blij en gelukkig te kunnen maken. Want daar Geluksroute over.

Aanstaande zaterdag krijg je een goede indruk wat er allemaal tijdens het Geluksweekend op zaterdag 24 en zondag 25 mei te beleven valt op de verschillende locaties. Je ontmoet mensen die vertellen over hun passie, maar het is niet alleen luisteren. Je kunt ook met elkaar praten over een spannend boek, een toneelstuk, film of een mooie tentoonstelling. Hoe heerlijk die gezichtbehandeling was. Eens een afspraak maken om samen te gaan wandelen of naar de film te gaan. En natuurlijk kun je kunst komen kijken.

Gun jezelf een paar vrolijke uurtjes en kom zaterdag sfeer proeven in het Huiskamermuseum. Voel je vanaf 15.00 uur van harte welkom het adres is Van Cleeffkade 12a (naast het makelaarskantoor).

Foto: Janna van Zon interviewt Marijn Smaal, die een bijzondere tuin met veel kruiden en speciale gewassen heeft aan de Aalsmeerderweg. Foto: Trudy Rothe