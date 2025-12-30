Inschrijving zomerkampen De Binding geopend

Aalsmeer – Zomer 2026: Op het Waterlelieplein klinken vrolijke stemmen en hier en daar wat zenuwachtig gegiechel. Weekendtassen liggen opgestapeld en de bus wordt ingeladen. Voor een enthousiaste groep kampkinderen en leiding is het bijna tijd voor vertrek: op weg naar een week vol creativiteit, activiteiten en avontuur. Met veel enthousiasme is De Binding ook dit kampseizoen weer gestart met het organiseren van een serie mooie en unieke zomerkampen. De Binding organiseert al meer dan 75 jaar kampen voor kinderen en jongeren van 11 tot en met 17 jaar, verdeeld over zes of zeven kampgroepen op leeftijd. Deze zomer gaan de kampen naar Epe, Warnsveld, Vorstenbosch en Duitsland.

Een Bindingkamp is een gezellige en complete vakantieweek met leeftijdsgenoten, begeleid door een betrokken team van vrijwilligers. De dagen zijn gevuld met afwisselende activiteiten, zoals sport, spel, creatieve opdrachten, bosspellen, speurtochten en natuurlijk een bonte dag met verkleedthema en feestavond. Elk kamp staat in het teken van een centraal kampthema, dat op speelse wijze terugkomt in spellen, toneel en gezamenlijke activiteiten.

Er is ruimte voor iedereen om te stralen: creatief, sportief of juist lekker rustig. En, er is goed nieuws: er zijn nog plekken beschikbaar, maar de inschrijvingen lopen inmiddels snel binnen. Wil jouw kind deze zomer ook mee op kamp? Neem dan een kijkje op www.debinding.nl. Onder het kopje kampen is alle informatie te vinden over de verschillende weken en de inschrijving. Wacht niet te lang en schrijf je kind op tijd in, zodat hij/zij verzekerd is van een plek voor een onvergetelijke zomervakantie.

Foto: Eigen kampfoto De Binding (aangeleverd)