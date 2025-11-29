Inschrijving open voor Popprijs Amstel- en Meerlanden

Aalsmeer – In 2026 keert de Popprijs van Amstel- en Meerlanden terug. De Popprijs biedt jonge, beginnende bands en acts uit de omgeving Amstel- en Meerlanden de kans om hun talenten te ontwikkelen. De deelnemers maken hierbij kans op een prachtig prijzenpakket wat bijdraagt aan de muzikale ontwikkeling en – natuurlijk – de eeuwige roem!

De organisatie nodigt bands en acts uit om deel te nemen. Pak daarom nu je kans en schrijf je in voor de Popprijs van Amstel- en Meerlanden 2026! Om deel te mogen nemen aan de Popprijs van Amstel- en Meerlanden dient de meerderheid van de leden van de act woonachtig te zijn in regio Amstelland of Meerlanden.

De voorrondes zullen plaatsvinden op 20 maart in Cpunt Hoofddorp en 4 april in N201 Aalsmeer. De finale is op 2 mei in P60 Amstelveen. Inschrijven kan via de website van P60..