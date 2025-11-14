Inschrijving Meerlandenfonds gaat van start

Aalsmeer – De inschrijving voor een nieuwe editie van het Meerlandenfonds gaat van start. Verenigingen en stichtingen kunnen zich van 15 november tot 15 december inschrijven voor een donatie uit het fonds. Ook dit jaar stelt Meerlanden 55.000 euro beschikbaar om (sport)verenigingen en goede doelen in het verzorgingsgebied, waaronder Aalsmeer, te ondersteunen.

Angeline Kierkels, Algemeen Directeur Meerlanden: “Vrijwilligers zijn het hart van onze samenleving. Hun inzet maakt onze regio niet alleen mooier, maar ook duurzamer en socialer. Bij Meerlanden geloven we in ‘Samen Slimmer Circulair’: samen met gemeenten, inwoners en bedrijven werken we aan een leefomgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Het Meerlandenfonds is daar een prachtig voorbeeld van. We nodigen alle vrijwilligersorganisaties uit om een aanvraag te doen, zodat we samen projecten realiseren die bijdragen aan een beter milieu én welzijn voor mens en dier.”

Groene en duurzame leefomgeving

Het bestuur beoordeelt aanvragen op projecten en activiteiten die bijdragen aan een schone, groene en duurzame leefomgeving. Daarbij vormen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties het uitgangspunt om van de wereld in 2030 een betere plek te maken. Extra aandacht gaat uit naar initiatieven die het milieu bevorderen en het welzijn van mensen vergroten.

Goede doelen en (sport)verenigingen komen in aanmerking door een project te beschrijven en het aanvraagformulier in te vullen via http://www.meerlanden.nl/fonds. De inschrijving sluit op 15 december 2025. Het reglement staat eveneens op de website.

Bekendmaking en uitreiking

De bekendmaking van de bijdragen vindt plaats in februari 2026 en de uitreikingen vinden plaats in maart 2026. Dit gebeurt tijdens twee feestelijke bijeenkomsten: Op 4 maart voor Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer en Ouder-Amstel en op 5 maart voor Bloemendaal, Heemstede, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen Alle aanvragers ontvangen hierover tijdig bericht.

Foto: Uitreiking Meerlandenfonds vorig jaar (aangeleverd).