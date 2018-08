Inschrijven voor Avondrit Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – De ‘Corso’ Braderie, Verlicht varen, Vuurwerk, Ride for the Rozes, Feestweek, Pramenrace en natuurlijk het Bromfiets Genootschap. Zaterdagavond 22 september is er voor de vierde keer in de nog jonge traditie, de Aalsmeers Bromfiets Genootschap Avondrit. Dé bromfietstocht die eigenlijk het licht niet kan verdragen.

Eens per jaar met lichtjes en wat gezellig geronk een rondje rijden. Het in het donker brommerskieken kan vanaf half acht (neem een zaklampje mee), eerder mag ook. Het gezellige gesnor van de 50cc start om ongeveer acht uur. Na een paar uur zwerven en ergens even opwarmen worden de stoere rijdsters en hun beschermmannen weer terug verwacht bij café Joppe in de Weteringstraat om een uur of elf.

Wil je meedoen met deze leuke tocht? Dat kan. Heb je een bromfiets van 25 jaar of ouder, is deze voorzien van een verlichting en misschien wat extra lichtjes? Schrijf je dan komende zaterdag 1 september in. Om klokslag 17.00 uur start de inschrijving bij Joppe. Voor twaalf euro heb je op 22 september een leuke tocht, een schildje als aandenken, een drankje en een mooie avond!