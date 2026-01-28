Initiatieven welkom voor verbeteren eigen buurt

Aalsmeer – De gemeente moedigt inwoners aan om mee te denken over het verbeteren van hun eigen buurt. Via denkmee.aalsmeer.nl kunnen zij vanaf nu initiatieven indienen die bijdragen aan een fijne, groene en leefbare woonomgeving. Een buurtmoestuin, het opknappen van een speeltuin of het veiliger maken van een oversteekplaats: ideeën die echt iets toevoegen en langere tijd meegaan, zijn welkom. De gemeente stelt hiervoor budget beschikbaar en denkt graag mee met inwoners die samen met andere inwoners of organisaties een plan willen uitvoeren. Belangrijk is dat het plan door inwoners zelf wordt uitgevoerd en onderhouden, eventueel in samenwerking met de gemeente. Ook moet er voldoende draagvlak zijn in de wijk.

Een initiatief aanmelden gaat eenvoudig via denkmee.aalsmeer.nl. Onder de knop ‘Initiatieven’ staat stap voor stap uitgelegd hoe dit werkt en welke informatie nodig is. Ook staan voorbeelden van eerder ingediende initiatieven. Na het insturen van het initiatief beoordeelt de wijkregisseur het voorstel.

Binnen twee weken wordt telefonisch of per e mail contact opgenomen om de haalbaarheid en vervolgstappen te bespreken. Voldoet het initiatief aan de voorwaarden? Dan ontvangt de initiatiefnemer informatie voor het indienen van een (subsidie)aanvraag. Een idee, maar eerst even sparren? Neem dan contact op met de wijkregisseur Mireille Klijn via mireille.klijn@Aalsmeer.nl. Zij denkt graag mee over wat er mogelijk is en hoe een initiatief het beste kan worden vormgegeven.

Foto: Realisatie speeltuin Clematisstraat dankzij initiatief inwoners (foto redactie).