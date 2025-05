Ingezonden: Waar de fietser het nakijken heeft…

Aalsmeer – Voor de tweede keer dit jaar is mijn fiets gestolen op het troosteloze busstation van Aalsmeer. Twee keer! En dat op een plek die vanaf het begin al werd bekritiseerd vanwege z’n afgelegen ligging. Het voormalige Hortensiaplein was niet perfect, maar daar voelde je je in elk geval nog enigszins gezien.

Het huidige busstation? Een paradijs voor vandalen, een nachtmerrie voor fietsers. De situatie daar is ronduit schrijnend. Vernielde fietsen, gesloopte bakfietsen en zelfs kinderfietsen liggen als stille getuigen van het structurele falen van toezicht. Scherven liggen wekenlang op de stoep alsof het kunst is. Camera’s? Niet te vinden. Handhaving? Onvindbaar. Het is een wonder dat je er zonder lekke band vandaan komt — áls je fiets er nog staat.

Wat doet de gemeente? Niets. Geen beveiliging, geen snelle schoonmaak, geen empathie voor de dagelijkse reiziger die met goede moed op de fiets stapt. En dat terwijl we als samenleving juist proberen mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. Hoe stimuleer je gezond gedrag als je de fietsende burger in de kou laat staan? Elke gestolen fiets is een klap in het gezicht van duurzaam vervoer en openbaar vervoer. Als het onveilig voelt om je fiets te parkeren, dan kiest men sneller voor de auto. En dan hebben we het niet eens over jongeren of scholieren die simpelweg geen andere optie hebben. Gemeente Aalsmeer, het is tijd om wakker te worden. Bescherm je fietsers. Beveilig je busstation!

Justin van Vliet