Indië Herdenking: ‘Blijf luisteren naar ooggetuigen’

Amstelveen – Bijna 400 belangstellenden hadden zich aangemeld voor de Indië Herdenking op vrijdag 14 augustus in het Broersepark Amstelveen. Aanmelden was dit jaar noodzakelijk om op basis van de geldende RIVM-richtlijnen de herdenking te kunnen organiseren. Anders dan voorgaande jaren omringden bezoekers het door Ella van de Ven vervaardigde Indië Monument en zaten zij op stoelen verspreid over het gehele veld op gepaste afstand van elkaar. Het leverde een indrukwekkend beeld op. Na het intreden van de Bondsbanierwacht van de Bond van Wapenbroeders opende Clemens Bouwens, voorzitter Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië, met een welkomstwoord de 75ste herdenking. De voorzitter refereerde aan de lege ruimtes tussen de stoelen en dat deze nu ook symbool staan voor de mensen die door de oorlog niet meer onder ons zijn. De burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens, sprak over het belang om de laatste generatie ooggetuigen aan het woord te laten en te blijven luisteren naar hun verhalen. Luitenant-kolonel Edwin Saiboo, algemeen voorzitter Bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders haalde aan dat er onder 17 miljoen Nederlanders zo’n twee miljoen zijn met een Indische achtergrond. Hij benadrukte deze gedeelde geschiedenis en hoe bepalend die is voor je identiteit. De hoofdspreker van de herdenking was mevrouw Thea Meulders, geboren in 1939 in Magelang op Java en bestuurslid van de Stichting Gastdocenten WOII Zuidoost-Azië. Zij herdacht haar familieleden, onder wie haar vader, aan wie zij amper tot geen herinneringen heeft, omdat de oorlog hen die heeft afgenomen. Het gebrek aan herinneringen en verhalen over familieleden deed haar beseffen dat ze in de oorlog ook een deel van haar identiteit is verloren. Tot slot verwees mevrouw Meulders naar de onzichtbare vijand, corona, en dat deze ons allen nog meer moet doen beseffen hoe goed wij het hebben met elkaar en hoe belangrijk solidariteit is. De herdenking werd afgesloten met het Indisch Onze Vader, gezongen door Merel van Geest.

De zangeres nam ook het Wilhelmus voor haar rekening na de twee minuten stilte, vanwege de geldende RIVM-regels met betrekking tot zingen in groepsverband. Gedurende de gehele herdenking was het prachtig weer ondanks de voorspelde regen en onweer. Na afloop bleven veel bezoekers met elkaar napraten bij het informele deel van de herdenking.

Foto: Natalia van der Zalm.