Inbraak in woning Rietgorsstraat

Aalsmeer – Zondag 30 maart heeft in de avond een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Rietgorsstraat in de Hornmeer. De verdachten zijn vermoedelijk via een raam aan de voorkant van het huis binnen gekomen. Een oplettende buurtbewoner sloeg alarm nadat hij vreemde geluiden had gehoord en belde direct 112. De politie is ter plaatse gekomen en heeft onderzoek gedaan naar eventuele sporen.

Het is nog niet duidelijk of de verdachten buit hebben gemaakt, meldt een woordvoerder van de politie. Een politie helikopter heeft enige tijd boven de locatie gevlogen op zoek naar de verdachten, ook was er veel politie in de wijk te zien. Zover nu bekend is er nog niemand aangehouden. Wie meer informatie en/of camerabeelden heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Foto: VLN Nieuws