Ikebana Vereniging viert jubileum in Aalsmeer

Aalsmeer – De Nederlandse Ikebana Vereniging bestaat in 2025 precies 65 jaar en viert dit jubileum met een landelijke tentoonstelling in het Flower Art Museum in Aalsmeer. Van 26 tot en met 28 september staat het museum geheel in het teken van de Japanse kunst van het bloemschikken. De tentoonstelling draagt de titel ‘65 jaar verbinding in beeld’ en laat de schoonheid en veelzijdigheid van Ikebana zien. Meer dan vijftig ikebanakunstenaars tonen tijdens deze jubileumexpositie een grote variatie aan bloemschikkingen en installaties. Bezoekers kunnen zich laten inspireren door het werk van de vier ikebanascholen die in Nederland zijn vertegenwoordigd: Ikenobo, Ohara, Sogetsu en Ichiyo. Elke stijl heeft een eigen karakter, wat tijdens de tentoonstelling tot uitdrukking wordt gebracht. Gedurende het weekend zijn er workshops en demonstraties voor bezoekers die nader willen kennismaken met de verschillende technieken.

Oog voor compositie

Ikebana ontstond in de zesde eeuw na Christus toen de kunst van het bloemschikken vanuit China naar Japan werd gebracht als Boeddhistische uiting van liefde voor harmonie en de natuur. De naam is afgeleid van ikeru (leven, tot leven wekken) en bana (bloem). Waar het oorspronkelijk begon als religieuze kunstvorm, groeide het uit tot een verfijnde, esthetische discipline die wereldwijd wordt beoefend. Beoefenaars van Ikebana ontwikkelen een oog voor compositie, harmonie en ruimte.

Unieke kans

De tentoonstelling ‘65 jaar verbinding in beeld’ is geopend op vrijdag 26 september van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 27 en zondag 28 september van 10.30 tot 17.00 uur. Het Flower Art Museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren). De entree bedraagt vijf euro; kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang. Met deze expositie brengt de Nederlandse Ikebana Vereniging alle stromingen van de Japanse bloemschikkunst in Nederland samen en biedt zij bezoekers een unieke kans om deze kunstvorm in de volle breedte te ervaren. Meer informatie: www.ikebana-info.nl.

Foto’s: aangeleverd