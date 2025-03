Iftar maaltijd in Dorpshuis een bron van vreugde

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Met elkaar eten aan lange tafels is altijd leuk maar zondagavond 16 maart gebeurde er in het Dorspshuis van Kudelstaart veel meer dan samen eten. De in Aalsmeer/Kudelstaart wonende Turkse gemeenschap had buren uitgenodigd om tijdens de Ramadan na zonsondergang de Iftar maaltijd te nuttigen. De prachtige mix van de verschillende culturen werd een betekenisvolle bijeenkomst die door iedereen als liefdevol werd ervaren. De prachtige reacties bewijzen hoe jammer het eigenlijk is dat alleen op zo een bijzondere avond deze mooie en hartverwarmende ontmoeting tussen beide culturen plaats vindt. Er valt namelijk zoveel van elkaar te leren, respect te hebben voor ieders levensovertuiging. Deze bijeenkomst toonde hét bewijs hoeveel meer samen in deze wereld en ook zeker in Aalsmeer bereikt kan worden.

Reflectie en verbinding

Ramadan is meer dan een maand vasten. Het is ook de maand van reflectie en verbinding. Ramadan is een periode van delen met familie en vrienden. Het organiseertalent, het enthousiasme en de creativiteit van de uitnodigende partij was terug te vinden in de sfeervolle versiering van ruimte en tafels. Vooraf waren thuis heerlijke lekkernijen gebakken voor een verrukkelijke maaltijd van originele Turkse gerechten zoals: kebabs, pide en baklava, maar er waren ook vegetarische gerechten. De stichting Kunst & Samenleving had een kok ingehuurd die zorgde voor de soep, salades en alle andere heerlijkheden.

“Er was alle tijd voor betrokkenheid, nieuwsgierigheid en vriendelijkheid van onze Nederlandse buren die graag wilde leren over de traditie van de Ramadan”, vertelt Zahir. Voor het diner begon was er tijd om te bidden en de ezan – oproep tot gebed – mee te maken. Nilden één van de organisatoren vult aan: “Wij genoten niet alleen van het eten maar ook van de betekenisvolle gesprekken waarin verhalen en ervaringen werden uitgewisseld.”

Respect

Er was muziek, er waren – zoals de traditie wil – kleine cadeautjes voor de dertig gasten, die veel respect hadden voor de wijze waarop iedereen zijn/haar best deed om Nederlands te spreken. Alle zeventig aanwezige Aalsmeerse Turken volgen een taalcursus Nederlands, sommigen spreken vloeiend Engels waardoor het communiceren soms iets makkelijker werd. Ook de wijze van integreren, er bij willen horen, dwong veel respect af. “Voor mijn begeleider die dit programma voor het eerst bezocht, was alles nieuw maar het zien van een deel van ons leven raakte hem diep. Elk detail werd enorm gewaardeerd”, vervolgt Zahir. “Onze gasten bewonderden ook de hulp van onze kinderen bij het voorbereidingsproces en hun respectvolle en lieve gedrag.”

Het zou mooi zijn wanneer de gasten van nu de rollen een keer gaan omdraaien en gastheer/vrouw worden voor hun Turkse buren om elkaar nog beter te leren kennen. Dan zou deze vreugdvolle Iftar maaltijd er nog een extra dimensie bij krijgen.

Foto: Iftar maaltijd in Dorpshuis Kudelstaart. Foto: Zahir Yurtsever